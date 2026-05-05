В Госдуме напомнили о необходимости регистрации теплиц на даче

Если теплица стоит на капитальном фундаменте и переместить ее без разрушения нельзя, она считается объектом недвижимости — нужно уведомить администрацию о начале ее строительства и вводе в эксплуатацию, а затем зарегистрировать право собственности в Росреестре. Об этом «Газете.Ru» рассказал председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.

«Обычную разборную теплицу из поликарбоната — ту, что ставится на грунт или на легкий каркас и при желании переносится — регистрировать и получать на нее разрешения не нужно. А вот если теплица стоит на капитальном фундаменте и переместить ее без разрушения невозможно, юридически она становится объектом недвижимости. В этом случае по закону требуется уведомительный порядок — подать в местную администрацию уведомление о начале строительства, а после завершения — о вводе объекта в эксплуатацию, после чего можно регистрировать право собственности в Росреестре. Капитальность постройки — главный критерий, который определяет, нужны ли документы», — сказал он.

Чаплин уточнил, что теплицы на металлических дугах, которые легко разбираются, регистрировать не нужно.

«Если теплица собрана на металлических дугах, просто стоит на земле, легко разбирается на зиму и не имеет заглубленного бетонного основания, не подведены стационарные коммуникации — никаких уведомлений и регистрации не требуется. Это временное сооружение, и закон не обязывает владельца его оформлять. Если же поставили основательный фундамент, подвели отопление, водопровод или стационарное электричество — такая теплица попадает в категорию недвижимости, и лучше ее легализовать», — пояснил он.

Депутат напомнил, что теплицу нужно устанавливать на расстоянии не менее метра от границы соседнего участка.

«Важно помнить и о соседях, даже если речь о легкой теплице. По нормативам, теплицу следует размещать не менее чем в одном метре от границы соседнего участка, иначе пострадавший сосед может через суд потребовать ее переноса или демонтажа, и такая практика уже есть. Так что безопаснее — выдерживать нормативные расстояния и по возможности выбирать конструкции без фундамента, чтобы точно не иметь проблем с регистрацией. За свой счет регистрировать капитальную теплицу не обязательно, но если хотите спокойно владеть, не боясь проверок или штрафов, — лучше это сделать, благо в рамках «дачной амнистии» процедура остается упрощенной», — заключил он.

