Ревнивец избил жену, связал ее скотчем и запер в доме в российском селе

В Удмуртии будут судить ревнивца, который связал жену скотчем и запер в доме

В Удмуртии перед судом предстанет 42-летний мужчина, который из ревности избил, связал и запер 43-летнюю супругу. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 11 мая в селе Большая Кибья Можгинского района — супруги распивали горячительное. Внезапно мужчину охватила ревность и он избил женщину, а затем схватился за нож и пообещал физически ее устранить. После этого нападавший связал ей руки и ноги скотчем и запер в доме.

Когда агрессор вышел во двор, его жена смогла освободиться, выскочить на улицу и добраться до полиции. Следователи провели допросы, фигурант вину не признал. Уголовное дело по п. «г» ч.2 ст.127 УК РФ и ч.1 ст.119 УК РФ в его отношении уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее россиянин застал жену с любовником и чуть не забил ее кочергой.