Имама московской мечети арестовали за отказ предъявить документы в аэропорту

Суд в Москве арестовал на 15 суток имама за попытку убежать от полиции

Таганский районный суд Москвы привлек к административной ответственности жителя столицы за отказ предъявить документы сотрудникам полиции в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

По данным источника, 14 мая Бардвил Висам Али в аэропорту отказался показать правоохранителям удостоверяющие личность документы и попытался убежать.

«В ходе доставления в служебный автотранспорт оказал активное сопротивление полицейским», — сообщает пресс-служба судов.

Бардвила признали виновным по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции») и назначил ему наказание в виде административного ареста на 15 суток.

На сайте Духовного управления мусульман (ДУМ) России сообщается, что Бардвил Висам Али является председателем Союза исламских организаций, президентом благотворительного фонда «Ихсан», имамом-хатыбом мечети Южного Бутово в Москве, а также членом Совета улемов ДУМ РФ.

