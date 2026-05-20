Стало известно, в каком возрасте у россиян чаще всего появляется собственное жилье

Меньше трети россиян смогли приобрести собственное жилье в возрасте от 20 до 30 лет. Это следует из итогов опроса kp.ru.

Согласно результатам исследования, у 30% респондентов появилось собственное жилье в возрасте от 20 до 30 лет. При этом одни из россиян приняли решение взять ипотеку, а другие смогли самостоятельно накопить на квартиру или дом.

Другие 5% участников опроса заявили, что обзавелись своим жильем еще до окончания университета. Некоторые из этих респондентов признались, что приобрести квартиру им помогли родственники, а часть россиян раскрыли, что недвижимость им подарили или она досталась в наследство.

Еще 34% опрошенных смогли приобрести собственное жилье в возрасте с 30 до 45 лет. До этого они жили вместе с родными или снимали квартиру. А другие 5% обзавелись квартирой с 45 до 60 лет, а 1% – только после 60 лет.

При этом у 23% россиян все еще нет своего жилья. Эти респонденты до сих пор живут дома у родных или снимают.

Оставшиеся 2% проголосовали за вариант «другое»

