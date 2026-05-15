Россияне смогут дешевле купить вторичную квартиру в июне

Реальные цены сделок по покупке россиянами вторичных квартир в июне снизятся на 1–1,5% по сравнению с маем, спрогнозировал для «Газеты.Ru» бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский.

По его словам, готовую однушку в Москве можно будет купить за 13–15,5 млн рублей в среднем, в Санкт-Петербурге — за 8,5–10,5 млн. Двушку — за 17,5–22 млн и 12–16 млн рублей соответственно, трешку — за 24–32 млн и 17–23 млн рублей в среднем соответственно.

«Рынок вторичной недвижимости России в июне 2026 года будет находиться в фазе глубокой стагнации и «рынка покупателя». По сравнению с маем ожидать существенного изменения номинальных цен в объявлениях не стоит, однако реальные цены сделок могут продемонстрировать снижение на 1–1,5%. Это обусловлено тем, что вторичный сегмент остается наиболее уязвимым к жесткому финансовому курсу регулятора: при текущей ключевой ставке рыночная ипотека фактически стала заградительной для большинства граждан. Основным фактором, определяющим динамику июня, станет критический дефицит платежеспособного спроса», — отметил Трепольский.

По его словам, покупатели, не имеющие всей суммы наличными, будут вынуждены либо уходить в сегмент аренды, либо откладывать покупку до периода смягчения монетарной политики ЦБ. В июне к экономическим факторам добавится сезонное снижение активности: начало периода отпусков традиционно «вымывает» с рынка часть активных участников, что приводит к увеличению сроков экспозиции объектов и росту готовности продавцов к торгу, подчеркнул Трепольский.

Он добавил, что в Москве и Санкт-Петербурге ситуация осложняется перегревом цен, накопленным за предыдущие годы. В июне 2026 года разрыв между ценой ожидания продавца и ценой реальной сделки в этих мегаполисах может достигать 5–7%, констатировал эксперт. По его словам, собственники, которым необходима срочная продажа, будут вынуждены предоставлять дисконты, в то время как остальные предпочтут временно снять объекты с продажи и перевести их в сегмент долгосрочной аренды, где доходность сейчас более предсказуема на фоне высоких процентных ставок в экономике.

Региональные рынки в городах-миллионниках покажут большую инертность, считает Трепольский. В отличие от столиц, здесь объем инвестиционных квартир меньше, а доля сделок, направленных на улучшение жилищных условий (обменные цепочки), выше, пояснил эксперт. Тем не менее общее снижение покупательной способности и отсутствие льготных программ на «вторичку» не позволят ценам расти. Июнь станет периодом «ценового плато», за которым, при сохранении текущей стратегии ЦБ, может последовать более выраженная коррекция вниз во втором полугодии, уверен эксперт.

«В целом июнь 2026 года станет временем максимальных возможностей для покупателей с «живыми» деньгами. Отсутствие дешевого кредитования заставляет продавцов конкурировать за каждого клиента, что делает ликвидные лоты на вторичном рынке потенциально более выгодными, чем новостройки, в цену которых уже заложены маркетинговые расходы и риски застройщиков», — заключил Трепольский.

Ранее сообщалось, что вторичное жилье в России дорожает быстрее новостроек.