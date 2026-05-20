Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Торнадо снес крышу дома в российском городе, и это попало на видео

В Забайкалье торнадо снес крышу дома

В Забайкалье на видео попало, как торнадо снес крышу дома. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

Инцидент произошел в городе Петровск-Забайкальский. Во время торнадо с одного из домов мощным порывом ветра сорвало кровлю. Люди остались без крыши над головой. Информации о пострадавших не поступало.

В городской администрации сообщили, что к дому на улице Енисейской, где все случилось, прибыли сотрудники МЧС и «Россетей». Окружной глава Николай Горюнов также выехал на место происшествия. В данный момент специалисты принимают необходимые меры для устранения последствий инцидента и обеспечения безопасности местных жителей.

Ранее в Сочи штормовой волной выбило окна ресторана и смыло посетителей.

 
Теперь вы знаете
Агенты с биноклями, дроны и «сливы» чертежей. Как шпионят друг за другом в футболе и других видах спорта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!