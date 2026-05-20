Торнадо снес крышу дома в российском городе, и это попало на видео

В Забайкалье на видео попало, как торнадо снес крышу дома. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

Инцидент произошел в городе Петровск-Забайкальский. Во время торнадо с одного из домов мощным порывом ветра сорвало кровлю. Люди остались без крыши над головой. Информации о пострадавших не поступало.

В городской администрации сообщили, что к дому на улице Енисейской, где все случилось, прибыли сотрудники МЧС и «Россетей». Окружной глава Николай Горюнов также выехал на место происшествия. В данный момент специалисты принимают необходимые меры для устранения последствий инцидента и обеспечения безопасности местных жителей.

Ранее в Сочи штормовой волной выбило окна ресторана и смыло посетителей.