Россиянин полтора года жил с 12-сантиметровой веткой в голове

В Курске врачи вытащили из головы мужчины ветку, с которой он жил полтора года

В Курске мужчина полтора года жил с 12-сантиметровой веткой в голове. Об этом сообщает ОБУЗ «Курская ОМКБ».

Травма случилась еще в 2024 году, когда житель Рыльска рубил клен. В какой-то момент он ощутил резкий удар в глаз, но не понял, что обломок ветки целиком вошел внутрь. Последующие полтора года мужчина мучился от дискомфорта и периодического нагноения. Частные офтальмологи лечили его лекарствами, но облегчения не было.

Три месяца назад воспаление усилилось, зрение начало падать. Врачи офтальмологической больницы заподозрили инородное тело — МРТ и КТ подтвердили догадку. Оказалось, что ветка прошла сквозь глазницу, разрушила пазухи и повредила основание черепа. При этом сам глаз чудом уцелел.

Хирургам предстояло аккуратно удалить объект, не задев сосуды и структуры мозга. Операцию провели эндоскопически, через нос. Без единого наружного разреза врачи по кусочкам извлекли 12-сантиметровый фрагмент дерева. Зрение пациенту сохранили. Сейчас он идет на поправку.

