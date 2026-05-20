Воронежская пенсионерка сломала зубы во время поездки в автобусе

В Воронеже пенсионерка упала в автобусе из-за резкого торможения и сломала зубы

В Воронеже 68‑летняя женщина получила травмы в автобусе, сообщает РИА «Воронеж».

Инцидент произошел 19 мая в городском автобусе, следовавшем по маршруту №23. Пожилая женщина стояла на задней площадке с 10‑летним внуком, готовясь к выходу, когда транспорт внезапно остановился.

Пенсионерка упала, рассекла верхнюю губу, сломала несколько передних зубов и получила ушибы рук и ног. По словам пострадавшей, другие пассажиры предложили ей салфетки, а водитель, по ее мнению, не оказал помощи и ранее неоднократно совершал резкие рывки, «состязаясь в скорости» с коллегой.

Женщина оставила жалобу на имя генерального директора ВПАТП №3 Михаила Трофимова, в которой попросила установить виновного, провести его медицинское освидетельствование, организовать служебную проверку, а также компенсировать расходы на лечение зубов и возместить моральный вред.

На предприятии заявили, что изучают обращение, но отказались давать комментарий о ситуации.

