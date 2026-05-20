В Госдуме раскрыли связь высшего образования с продолжительностью жизни

Получившие высшее образование люди живут дольше остальных. Они также получают более высокую зарплату, а диплом обеспечивает им профессиональный рост, заявил в пресс-центре НСН зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.

По его словам, сегодня в России сложилась «чудная политика» в области формирования зарплат – зачастую курьеры зарабатывают больше, чем, например, учителя, а работодатели даже не спрашивают о дипломе. Тем не менее, статистические данные говорят о важности образования, утверждает депутат.

«Но по статистике люди с высшим образованием получают более высокую зарплату, им обеспечивается больший профессиональный рост, — заявил он. — Интересно, что люди с высшим образованием дольше живут. Надо учитывать эту статистику».

По его мнению, имея диплом о высшем образовании, человек получает также возможность в дальнейшем устроиться на работу в более солидном возрасте – например, в науку или медицину невозможно пойти без образования.

Напомним, к 2032 году российской экономике потребуется около 4,5 млн специалистов с высшим образованием – об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. По его словам, важно не только количество подготовленных кадров, но и их квалификация, поэтому готовить нужно не просто исполнителей, а творческих, самостоятельных специалистов.

Ранее в Госдуме назвали высшее образование в России «непозволительной роскошью».