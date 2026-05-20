Россиянам рассказали, как уберечь бассейн на даче от превращения в болото

При выборе бассейна для дачи важно учесть наличие системы фильтрации воды, лучше если это будут средства с активным кислородом. С водорослями следует бороться специализированными, а некомплектными составами, рассказал RT председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

«Поскольку мы живём не в Египте, имеет смысл для уличных бассейнов выбирать именно разборный вариант с возможностью демонтажа на зимний период, — посоветовал эксперт. — Иначе бассейна хватит только на один сезон».

Важно, чтобы бассейн имел систему укрывания чехлом или пленкой – так можно защитить его от мусора, листвы, снизить риск размножения насекомых и земноводных, уберечь воду от пыли, грязи, отметил Шапкин. Кроме того, при очистке от водорослей нужно умеренно применять средства, а после купания в бассейне – принимать душ.

«Ухаживать за бассейном следует раз в неделю, независимо от рекомендаций», — заключил эксперт.

Специалист по установке бассейнов с Профи.ру Роман Яковлев напомнил в беседе с «Газетой.Ru», что для любого бассейна, кроме надувного, необходимо подготовить площадку, поэтому важно учесть, что копка котлована, подготовка щебеночного или бетонного основания, а также обустройство места под оборудование иногда оказывается дороже самого бассейна. При этом следует иметь в виду, что чем дешевле бассейн, тем серьезнее требования по его установке.

