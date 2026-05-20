Мужчина украл подарочные конверты с деньгами, притворившись гостем на свадьбе

stockfilms88/Shutterstock/FOTODOM

В Южной Корее 70‑летнего мужчину осудили за кражу подарочных конвертов на чужой свадьбе, сообщает Yonhap News.

Инцидент произошел 14 июня 2025 года в Пусане. По данным суда, мужчина проник в церемониальный зал бракосочетания в районе Чин‑гу и представился приглашенным гостем, а затем подошел к стойке регистрации и забрал 17 конвертов с подарочными деньгами, в каждом из которых было по 10 тыс. вон.

Преступление раскрыли по записям камер видеонаблюдения и личным данным, которые злоумышленник оставил на входе.

В ходе расследования мужчина выплатил пострадавшим супругам около 1,2 млн вон (56 тыс. рублей — прим. ред.) компенсации, чем добился их расположения.

Судья отметил, что фигурант уже неоднократно привлекался к ответственности, в том числе за схожие преступления, но смягчил приговор и назначил ему два года условно.

Ранее «ясновидящий» сказал клиентке, что ту ограбят, и украл у нее телефон.

 
