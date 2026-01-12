«Ясновидящий» сказал клиентке, что ту ограбят, и украл у нее телефон

В Таиланде ясновидящий сказал женщине, что ту ограбят, и украл у нее телефон

Полиция в Таиланде задержала 38-летнего мужчину, выдававшего себя за ясновидящего, по подозрению в краже смартфона у посетительницы. По версии следствия, злоумышленник похитил телефон, чтобы «подтвердить» собственное предсказание, пишет Oddity Central.

Потерпевшей стала 19-летняя девушка по фамилии Пим, которая обратила внимание на мужчину, предлагавшего гадания рядом с храмом. Незнакомец предупредил девушку о скорой неудаче и потере ценного предмета. Он также предложил за отдельную плату «предотвратить» негативные события, однако получил отказ.

После посещения храма Пим обнаружила пропажу своего iPhone, который оставила рядом с собой. Вспомнив предсказание, девушка вернулась к мужчине и обвинила его в краже. Тот отрицал причастность и заявил, что произошедшее лишь подтверждает его пророчество, а также попытался описать предполагаемого вора.

Несмотря на это, потерпевшая привлекла внимание прохожих. В ходе проверки личных вещей мужчины смартфон был найден на дне коробки. Грабитель в итоге признал вину и просил не обращаться в полицию, заявляя, что это его первое правонарушение. Однако владелица телефона все равно вызвала офицеров на место, заявив, что хочет предотвратить подобные случаи в будущем.

Подозреваемый был доставлен в отделение полиции, где в отношении него проводится дальнейшее разбирательство.

