Россиянин заколол ножом возлюбленную, пожелавшую с ним расстаться

В Красноярском крае мужчина заколол возлюбленную ножом за предложение расстаться
СУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Красноярском крае 31-летний мужчина заколол свою возлюбленную после того, как та предложила ему расстаться. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Все случилось 26 апреля в ТСН «Емельяновская горка». Красноярец приехал к избраннице, чтобы выяснить перспективы их романа — на тот момент пара встречалась всего несколько месяцев. Когда женщина объявила о намерении разорвать отношения, мужчина стал вести себя агрессивно.

В приступе гнева он вцепился избраннице в горло и сдавил его. После этого нападавший схватился за нож и нанес возлюбленной несколько ударов — женщина не выжила. После этого мужчина попытался сбежать, но вскоре осознал содеянное и сам сдался полицейским.

Подозреваемый задержан и помещен в СИЗО. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение. Правоохранители устанавливают прочие детали и обстоятельства случившегося.

