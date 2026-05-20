На Урале осудили подростков, которые сломали однокласснице ребра и сняли все на телефон

Нижнесергинский районный суд Свердловской области вынес приговор двум подросткам за жестокое избиение одноклассницы, передает ТАСС.

Как следует из материалов дела, в ноябре 2024 года юноша 2010 года рождения ударил сверстницу на перемене, а его подруга записывала видео. В результате избиения потерпевшая получила тупую травму груди с повреждением нескольких ребер, что квалифицировали как вред средней тяжести.

Кроме этого, суд установил, что в сентябре того же года молодой человек вымогал у одноклассника 100 рублей, при этом применял физическую силу для устрашения.

Подростков признали виновными в вымогательстве с применением насилия, хулиганстве группой лиц и умышленном причинении вреда здоровью малолетней из хулиганских побуждений.

Молодому человеку назначили 2 года лишения свободы в воспитательной колонии, а девушке — 1 год 1 месяц условно с испытательным сроком 2 года.

