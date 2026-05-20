Суд в Москве назначил мужчине штраф за оскорбление прокурора

В Москве суд вынес решение о назначении штрафа в отношении гражданина, отправившего в приемную Генпрокуратуры обращение, написанное с оскорблениями в адрес старшего прокурора. С материалами судебного дела ознакомились РИА Новости.

В материалах дела отмечается, что в ведомство поступило обращение гражданина, которое унижало честь и достоинство старшего прокурора отдела приема граждан. Однако какие оскорбления звучали в его адрес, в материалах не приводится.

В результате мужчину признали виновным и назначили штраф. В материалах дела точная сумма не приводится, но известно, что штраф по статье КоАП «Оскорбление» составляет от трех до пяти тысяч рублей.

До этого в РПЦ предложили для повышения статуса учителя вводить штрафы для родителей, чьи дети в обращении к учителям позволяют себе использовать мат или агрессию, аргументируя это тем, что передача опыта и системы ценностей невозможна без доверия со стороны принимающего. В этом случае, отметили в РПЦ, ученик, не уважающий учителя, похож на сосуд, который наглухо закрыт пробкой.

Ранее россиян предупредили о крупных штрафах за мат в интернете.

 
