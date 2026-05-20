Экс-полицейского, судимого за превышение полномочий, обвинила в избиении бывшая жена

Жительница Тюмени Елена Саксина девять месяцев пытается добиться наказания для бывшего мужа‑силовика Андрея Саксина, которого обвиняет в жестоком избиении осенью 2025 года. Об этом она рассказала Ura.ru.

Вечером 2 сентября, по словам Елены, экс‑супруг приехал к ней в село Горьковка под предлогом, что дети скучают, но, оказавшись в квартире, начал кричать, схватил женщину за волосы, выволок в подъезд, потащил вниз по лестнице, а затем бил у подъезда на глазах у детей и пытался отобрать телефон, на котором она включила диктофон. Андрей остановился, лишь когда на улицу вышел сосед.

После инцидента Елена обратилась за медицинской помощью и зафиксировала ушибы головы, позвоночника, грудной клетки и предплечий. Однако полиция отказалась возбуждать уголовное дело, а материалы просто «списали в номенклатуру». Такой исход не устроил пострадавшую, и она пожаловалась на действия силовиков в прокуратуру.

Лишь в январе в отношении Андрея Саксина возбудили административное дело по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои). При этом к моменту избиения бывший сотрудник ГИБДД уже находился на условном сроке по делу о превышении служебных полномочий: в 2020 году он вместе с коллегами жестоко обращался с водителем Daewoo Matiz и его супругой, а затем был уволен из МВД по отрицательным мотивам.

Бывшая жена Андрея говорит, что по-прежнему не чувствует себя в безопасности, поскольку экс‑супруг знает ее адрес и номер телефона, а к ответственности его так и не привлекли. Сам мужчина отказался давать журналистам комментарии по этому делу.

