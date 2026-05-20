Врач объяснила, можно ли находиться на солнце без солнцезащитных очков

Офтальмолог Казанцева: солнцезащитные очки блокируют ультрафиолет
Ультрафиолет негативно воздействует на глаза, повреждая хрусталик и ускоряя созревание катаракты. Поэтому во время пребывания на солнце всегда нужно использовать солнцезащитные очки. Об этом kp.ru рассказала ассистент кафедры офтальмологии имени академика А. П. Нестерова Института клинической медицины Пироговского университета Минздрава России Ангелина Казанцева.

По словам специалиста, носить солнцезащитные очки важно во время каждой дневной прогулки летом, особенно в солнечную погоду.

Врач предупредила, что даже если глаза привыкают к яркому свету, его чрезмерное воздействие на протяжении долгого времени может привести к ожогам сетчатки. Солнцезащитные очки блокируют ультрафиолет и защищают от влияния лучей типа А и В.

«Нужно помнить, что темные очки без УФ защиты могут быть опасны: через расширенный зрачок попадает больше УФ, постепенно повреждая структуры глазного дна», — подчеркнула эксперт.

Она посоветовала покупать солнцезащитные очки в специализированных магазинах оптики, гарантирующих соответствие товара международному стандарту ISO.

Дерматовенеролог, косметолог Полина Круглова до этого предупреждала, что чрезмерное пребывание на солнце провоцирует острое воспаление кожи, разрушает коллаген, а также вызывает появление морщин и пигментных пятен. Помимо этого, по ее словам, избыток ультрафиолета повышает риск развития рака кожи, поэтому даже во время прогулок в городе необходимо защищать кожу от такого воздействия с помощью SPF-крема.

Ранее россиянам рассказали, как правильно выбрать солнцезащитный крем.

 
