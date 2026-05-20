Пенсионерка прилетела из Владивостока в Москву, чтобы отдать деньги мошенникам

Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Пенсионерка прилетела из Владивостока в Москву, чтобы отдать аферистам свои сбережения. Об этом сообщает УМВД по Хабаровскому краю.

Сначала к 64-летней женщине из Хабаровска обратились якобы сотрудники спецслужб, заявившие, что от ее имени «осуществляются переводы денежных средств для финансирования незаконной деятельности». Собеседники стали угрожать обыском и привлечением к уголовной ответственности.

Тогда пенсионерка, находясь под психологическим давлением, согласилась «задекларировать» свои сбережения втайне от семьи. Сначала она перевела 180 тыс. рублей через банкомат в торговом центре Хабаровска, затем вылетела во Владивосток, где отправила мошенникам еще около 1,4 млн рублей.

Финальным пунктом ее маршрута стала Москва, где она передала курьеру еще 150 тыс. рублей. Всего женщина лишилась 1,7 млн. После возвращения в Хабаровск она поняла, что стала жертвой обмана, и сообщила о преступлении в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее в Сочи юноша отдал курьеру 16 миллионов, спасая мать от «госизмены».

 
