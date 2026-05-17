Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Сочи юноша отдал курьеру 16 миллионов, спасая мать от «госизмены»

В Сочи юноша спасал мать от мошенников и лишился 16 млн рублей
SimoneN/Shutterstock/FOTODOM

В Сочи 20-летний молодой человек отдал курьеру мошенников 16 млн рублей, поверив в то, что его мать подозревается в государственной измене. Об этом сообщает портал «Кубанские новости».

По данным полиции, все началось со звонка о посылке на имя юноши. Неизвестные попросили его назвать код из СМС, после чего пришло уведомление о входе в личный кабинет на портале «Госуслуги» с номером «поддержки» на случай несанкционированной авторизации. Молодой человек позвонил по указанному номеру.

Оператор перенаправил его к лжесотруднику ФСБ, который заявил, что мать потерпевшего подозревается в государственной измене. Чтобы избавить родственницу от уголовной ответственности, «силовик» убедил юношу сдать все накопления и ценности для «декларирования». По видеосвязи аферисты потребовали показать имеющиеся в доме сбережения и украшения, после чего дали указание передать их курьеру, назвав кодовое слово.

Молодой человек выполнил требования и отдал незнакомой девушке деньги и ювелирные изделия на общую сумму 16 млн рублей. Позже мать потерпевшего обратилась в полицию. Сотрудники уголовного розыска установили личность девушки-курьера — ею оказалась 25-летняя жительница Ленинградской области. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее нижегородка лишилась квартиры из-за звонка из «силового ведомства».

 
Теперь вы знаете
Крупнейшая атака дронов на Москву за год, победа Болгарии в «Евровидении» и вспышка Эболы. Главное к утру 17 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!