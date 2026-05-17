В Сочи юноша отдал курьеру 16 миллионов, спасая мать от «госизмены»

В Сочи 20-летний молодой человек отдал курьеру мошенников 16 млн рублей, поверив в то, что его мать подозревается в государственной измене. Об этом сообщает портал «Кубанские новости».

По данным полиции, все началось со звонка о посылке на имя юноши. Неизвестные попросили его назвать код из СМС, после чего пришло уведомление о входе в личный кабинет на портале «Госуслуги» с номером «поддержки» на случай несанкционированной авторизации. Молодой человек позвонил по указанному номеру.

Оператор перенаправил его к лжесотруднику ФСБ, который заявил, что мать потерпевшего подозревается в государственной измене. Чтобы избавить родственницу от уголовной ответственности, «силовик» убедил юношу сдать все накопления и ценности для «декларирования». По видеосвязи аферисты потребовали показать имеющиеся в доме сбережения и украшения, после чего дали указание передать их курьеру, назвав кодовое слово.

Молодой человек выполнил требования и отдал незнакомой девушке деньги и ювелирные изделия на общую сумму 16 млн рублей. Позже мать потерпевшего обратилась в полицию. Сотрудники уголовного розыска установили личность девушки-курьера — ею оказалась 25-летняя жительница Ленинградской области. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

