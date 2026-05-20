В России разработали новый профессиональный стандарт для преподавателей автошкол

В России автоинструкторов обяжут получать педагогическое образование
С 1 сентября 2026 года в России вступает в силу обновлённый профессиональный стандарт для инструкторов автошкол, согласно которому последние должны иметь педагогическое образование и пройти курсы переподготовки. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Документ, утверждённый Минтрудом, заменит стандарт 2018 года и ужесточит требования к инструкторам. Разработкой документа занимались Межрегиональная ассоциация автошкол (МААШ), Ассоциация работодателей внеуличного транспорта России и ГУП «Московский метрополитен» и другие организации.

Согласно закону «Об образовании», все педагоги обязаны соответствовать утверждённым требованиям, включая профессиональные стандарты. Поскольку автошколы – это образовательные учреждения, требования распространяются и на них.

Президент МААШ Татьяна Шутылёва пояснила, что в настоящее время в стране отсутствует профильное образование для инструкторов. Для того чтобы устроиться в автошколу можно было ограничиться только средним или высшим профессиональным образованием и 250-часовыми курсами дополнительного профессионального образования (ДПО) по вождению. Теперь же инструктор обязан иметь ДПО по направлению «Образование и педагогические науки».

Ранее Рособрнадзор объявлял предостережения вузам за нарушение образовательных требований.

 
