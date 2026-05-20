Петербурженка доверилась врачам и лишилась почти всех зубов

В Петербурге у женщины разрушились зубы после лечения в местной поликлинике

Жительница Петербурга заявила, что потеряла почти все зубы после лечения в государственной поликлинике. Об этом 78.ru рассказала сама пострадавшая.

По словам Натальи, стоматологи удалили нервы из здоровых зубов, а затем массово обточили их под металлические конструкции без согласования, сменив первоначальный план лечения.

Кроме того, медики якобы проигнорировали информацию о том, что у нее диабет и аллергия, поэтому после установки металлических вкладок у женщины развилась сильная аллергическая реакция на сплав, а зубы начали разрушаться.

«27 ноября у меня уже разрушился первый зуб. Потом процесс пошел дальше», — вспоминает она.

Обследование в частной клинике подтвердило аллергию на используемый материал, из‑за чего протезирование осложняется, а восстановление в частных центрах может стоить более 2 млн рублей.

Сейчас Наталья испытывает трудности с речью и пережевыванием пищи, поэтому вынуждена питаться измельченной едой. Женщина подала в суд, но в поликлинике, по ее словам, отрицают вину и пытаются добиться прекращения иска без выплат компенсаций.

Ранее нога женщины начала гнить после лечения в больнице под Петербургом.