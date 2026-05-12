Нога женщины начала гнить после лечения в больнице под Петербургом

В Ленобласти женщина обвинила врачей в халатности при операции на сломанной ноге

Жительница Ленобласти может остаться инвалидом на всю жизнь из‑за ошибок при лечении. Об этом пострадавшая рассказала 78.ru.

Надежда попала в Бокситогорскую межрайонную больницу летом 2025 года с переломом ноги. Тогда ей провели операцию по установке металлического винта, но затем пошла сильная отечность, начался дерматит, а раны не заживали.

В феврале винт удалили, объяснив состояние аллергией на металл и неподтвержденным сахарным диабетом, однако самочувствие женщины только ухудшилось. В апреле благодаря МРТ в ноге обнаружили остатки металлической стружки и части конструкции.

Сейчас Надежде, которая по-прежнему лечится в местной больнице, необходима срочная повторная операция в институте им. Мечникова. Задержка повышает риск наступления инвалидности, но вмешательство назначено лишь на сентябрь, а в других клиниках аналогичные операции не делают.

В больнице отказались комментировать ситуацию, сославшись на врачебную тайну, но упомянули, что областной комитет по здравоохранению начал проверку.

