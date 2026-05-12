Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

Нога женщины начала гнить после лечения в больнице под Петербургом

В Ленобласти женщина обвинила врачей в халатности при операции на сломанной ноге
Shutterstock/FOTODOM

Жительница Ленобласти может остаться инвалидом на всю жизнь из‑за ошибок при лечении. Об этом пострадавшая рассказала 78.ru.

Надежда попала в Бокситогорскую межрайонную больницу летом 2025 года с переломом ноги. Тогда ей провели операцию по установке металлического винта, но затем пошла сильная отечность, начался дерматит, а раны не заживали.

В феврале винт удалили, объяснив состояние аллергией на металл и неподтвержденным сахарным диабетом, однако самочувствие женщины только ухудшилось. В апреле благодаря МРТ в ноге обнаружили остатки металлической стружки и части конструкции.

Сейчас Надежде, которая по-прежнему лечится в местной больнице, необходима срочная повторная операция в институте им. Мечникова. Задержка повышает риск наступления инвалидности, но вмешательство назначено лишь на сентябрь, а в других клиниках аналогичные операции не делают.

В больнице отказались комментировать ситуацию, сославшись на врачебную тайну, но упомянули, что областной комитет по здравоохранению начал проверку.

Ранее врачи на шесть часов забыли пациента в аппарате МРТ.

 
Теперь вы знаете
Смертность до 60%, вакцины нет. Станет ли хантавирус причиной новой пандемии?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!