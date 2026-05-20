Туристка упала с лошади в Таиланде и осталась с долгами в больнице на 5,5 млн

Женщина задолжала миллионы рублей после падения с лошади в Таиланде, пишет Daily Mail.

В конце февраля Джоанна Ингрэм из Великобритании полетела в двухнедельный отпуск вместе с мужем Стюартом. 8 марта в провинции Краби, когда 57‑летняя женщина каталась верхом, произошел несчастный случай, и она попала в больницу с тяжелым переломом позвоночника в трех местах.

После срочной операции, стабилизировавшей позвоночник, Джоанна смогла восстановить подвижность, однако страховая компания не стала покрывать ее лечение, сославшись на то, что верховая езда относится к «рискованным занятиям».

В результате каждый день пребывания в клинике обошелся супругам примерно в £2000, а общий счет уже превысил £30 тыс. и продолжает расти. С доплатой за перелет домой и частную бригаду скорой помощи, необходимую из‑за состояния здоровья, сумма приблизилась к £60 тыс. (более 5,7 млн рублей).

Джоанна и ее семья создали страницу на GoFundMe, чтобы собрать деньги на оплату медицинских расходов. Сейчас британка посещает физиотерапевта и уже может полноценно передвигаться, что она назвала «чудом».

