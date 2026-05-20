Стоматолог рассказала, можно ли детям пользоваться ирригатором

Для ухода за временными (молочными) зубами детям чаще всего достаточно щетки и нити, а в период смены и появления постоянных зубов подключаются дополнительные средства. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-гигиенист, заведующая отделением профилактики клиники InWhite Medical Наталья Ефимова.

«Зубная нить и ирригатор — частые рекомендации стоматологов для взрослых. Но нужны ли эти средства детям? Зубную нить можно и нужно использовать с момента, когда между первыми зубами появляется плотный контакт. Для детей удобнее специальные флостики с ручкой. Это важно, потому что именно в межзубных промежутках чаще всего развивается контактный кариес, который быстро поражает сразу два зуба», — объяснила эксперт.

По ее словам, временные зубы важны для формирования зубочелюстной системы, постоянного прикуса и сохранения здоровья постоянных зубов. Налет в труднодоступных зонах — главная причина кариеса на контактных поверхностях зубов. Ефимова пояснила, что у временных зубов эмаль тоньше, чем у постоянных, поэтому кариес развивается быстрее.

Для снижения риска воспаления десен стоматолог рекомендовала использовать межзубные ершики — миниатюрные щеточки с мягкой щетиной и пластиковой ручкой. А в определенных ситуациях подключать чистку ирригатором.

«Ершик помогает убрать бактериальный налет, который вызывает воспаление десен, кровоточивость и неприятный запах изо рта. Ершик используют с 8–9 лет, ранее — только по назначению врача. Ирригатор работает иначе. Это не замена механической чистке, а вспомогательное устройство. Пульсирующая струя воды массирует десны, улучшает кровоснабжение и облегчает прорезывание. Также ирригатор особенно полезен детям с пластинками, кольцами, коронками и другими аппаратами, когда нужно поддержать здоровье тканей вокруг конструкций», — пояснила Ефимова.

Приучать к чистке, со слов врача, нужно с раннего возраста, но полностью передавать ответственность ребенку нельзя.

«Малыши физически не способны качественно прочистить зубы из-за несовершенной моторики. Родители должны активно дочищать зубы минимум до 7-8 лет, а иногда и дольше. Лучше делать это в игровой форме, без давления и страха. Здоровая улыбка начинается не с дорогого гаджета, а с ежедневной качественной гигиены и профилактики у специалиста», — резюмировала специалист.

