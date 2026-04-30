Стоматолог рассказала, может ли кариес передаваться по наследству

Кариес не передается по наследству, но вероятность этого заболевания при генетической предрасположенности выше на 30–50%. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-стоматолог клиники «Семейная стоматология Михаила Агами» (AMBC) Светлана Репина.

«Исследования показывают, что у людей с семейной историей кариеса вероятность этого заболевания выше на 30–50%. Однако сам кариес не передается генетически — наследуются лишь факторы, которые повышают уязвимость зубов», — объяснила эксперт.

По ее словам, по наследству могут передаваться толщина и качество эмали, состав слюны, форма зубов и прикус, особенности иммунного ответа и даже микрофлора полости рта.

«Тонкая или слабо минерализованная эмаль более подвержена разрушению. Глубокие фиссуры, скученность зубов или неправильный прикус затрудняют гигиену. А если состав слюны снижает ее защитные свойства, риск кариеса возрастает. При этом даже при генетической предрасположенности качественный уход, правильное питание и регулярные визиты к стоматологу могут значительно снизить риски. Важный момент — это пищевые привычки в семье. Они не связаны с наследственностью напрямую, но значительно влияют на развитие кариеса, так как дети копируют поведение взрослых, перенимая их выбор продуктов, режим питания и отношение к еде», — предупредила Репина.

Независимо от семейной истории, стоматолог рекомендовала начинать уход за полостью рта с появления первого зуба.

«Зубы нужно чистить с момента прорезывания: сначала силиконовым напальчником, затем мягкой щеткой с пастой. После года — исключить ночные кормления, а контролировать чистку зубов ребенку желательно до 10–11 лет», — пояснила врач.

Также важно использовать дополнительные меры и средства гигиены: зубную нить, монопучковую щетку, полоскание водой после еды, соблюдение паузы между приемами пищи — минимум 2–3 часа.

«Ограничьте потребление сахаров, особенно смеси фруктозы и глюкозы, внимательно читайте состав детского питания. Обогатите рацион молочными продуктами, овощами и фруктами. И пейте больше чистой воды. Регулярные визиты к стоматологу — не реже одного раза в 3 месяца — позволяют вовремя провести профилактику: профессиональную гигиену, фторирование, герметизацию фиссур», — заключила Репина.

