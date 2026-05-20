В Москве осудили двух мужчин за надругательство над несовершеннолетней

Московский суд вынес приговор двум мужчинам за серию тяжких преступлений в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщает ГСУ СК по Москве.

Из материалов дела следует, что в июле 2025 года один из фигурантов познакомился с девушкой через мессенджер. Мужчина знал реальный возраст жертвы, но позже встретился с ней в центре города, где подпоил алкогольными напитками и совершил действия против ее половой неприкосновенности.

Затем обвиняемый снял на мобильный телефон порнографические материалы с участием несовершеннолетней и отправил их третьему лицу.

Далее потерпевшая вместе приехала с ним в квартиру на севере Москвы, где второй фигурант склонил ее к употреблению наркотиков и, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, также изнасиловал ее.

В ходе расследования допросили всех участников, проверили показания на местах, изъяли телефоны и проанализировали переписку. Савеловский районный суд назначил каждому из подсудимых по 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее мужчины пообещали подвезти женщину-инвалида, но похитили ее и изнасиловали.

 
