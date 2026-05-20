Врач раскрыла рецепты трех самых полезных напитков в жару на замену газировке

Сладкая газировка в жару – это один из самых вредных вариантов утоления жажды. Она не только бьет по здоровью, вызывая скачки инсулина, но и приводит к психологической зависимости. Есть не менее вкусные, но полезные альтернативы этом напитку, которые хорошо помогают организму справиться с жаркой погодой, рассказала гастроэнтеролог, диетолог, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Вред сахара и сладких газировок многогранен. Это и повышение уровня инсулина с риском развития сахарного диабета второго типа. И повреждение зубов, поскольку сладкие газировки вызывают разрушение эмали и кариес», — предупредила врач.

Также сладкая газировка, по ее словам, грозит жировым гепатозом и метаболическим синдромом на фоне скачков глюкозы и чрезмерного количества калорий. Лучше пить чистую воду либо готовить напитки, которые могут стать альтернативой газировке, посоветовала Дианова.

Среди таких напитков она выделила огуречный. Для его приготовления нужно 120 мл минералки, один огурец, 1/8 лимона, трава стевии или другой пакетик сахарозаменителя (ФП 7), а также три-пять листьев мяты. По словам врача, нужно залить стевию кипятком, настоять, далее взбить остальные продукты блендером до однородной массы и добавить воды.

Еще один напиток диетолог назвала «клубничный взрыв». Она рассказала, что для его приготовления нужно нарезать 70 г клубники или малины, два-три листочка базилика и добавить один пакетик сахарозаменителя (ФП 7). Затем нужно взбить все в блендере с небольшим количеством воды до однородной массы и затем добавить еще воды.

Третий напиток-альтернатива газировке – это зеленый фреш. Для его приготовления диетолог посоветовала использовать 100 мл минералки, половину стебля сельдерея и половину яблока, а также 1/4 чайной ложки спирулины и 1/8 лайма. Все это, по ее словам, нужно нарезать, взбить в блендере и добавить воды.

«Такие напитки за счет кислинки и газированной воды действительно утолят жажду, наполнят организм витаминами и микроэлементами», — заключила врач.

До этого врач-диетолог Андрей Бобровский развеял популярный миф, заявив, что на самом деле кола неспособна растворить кусок мяса за ночь и не является эффективным моющим средством. По его словам, благодаря высокой кислотности напиток может дать слабый очищающий эффект, но он сильно преувеличен. Кроме того, утверждение о том, что газированные напитки способствуют появлению камней в почках, тоже не является правдой, добавил он.

