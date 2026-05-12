Врач развеял главные мифы о любимой многими газировке

Кола неспособна растворить кусок мяса за ночь и не является эффективным моющим средством. Об этом в интервью «Радио 1» сообщил врач-диетолог Андрей Бобровский.

«Действительно, благодаря высокой кислотности напиток может дать слабый очищающий эффект, но он сильно преувеличен. Любая более кислотная жидкость дала бы похожий эффект. Но специальные средства работают намного, намного лучше», — отметил специалист.

Кроме того, утверждение о том, что газированные напитки способствуют появлению камней в почках, тоже не является правдой, добавил он.

Диетолог, замдиректора НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов до этого предупреждал, что сладкая газировка является одним из самых вредных продуктов, причем считается, что безопасной нормы для ее регулярного потребления не существует. Основная проблема таких напитков — это повышенное содержание сахара, что чревато ожирением, сахарным диабетом и заболеваниями сердечно-сосудистой системы, пояснил врач.

Ранее россиянам объяснили, нужно ли мыть банку с газировкой перед тем, как из нее пить.