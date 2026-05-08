Теннисный стол рухнул на двоих детей на детской площадке на Урале

Следственный комитет Свердловской области возбудил уголовное дело после того, как на двух несовершеннолетних в Верхней Пышме упала часть теннисного стола, дети госпитализированы с травмами. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел во дворе жилого дома по улице Латышова, дети играли на площадке, в какой-то момент на двух несовершеннолетних рухнула часть теннисного стола. Пострадавшие мальчики дети и 12-ти лет госпитализированы с травмами, подробности о их состоянии неизвестны.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

