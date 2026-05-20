В российском регионе вагоны с углем сошли с рельсов

В Амурской области три вагона с углем сошли с рельсов

В Амурской области с рельсов сошли три вагона, груженных углем. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) СК РФ в мессенджере «Макс».

По данным ведомства, сход вагонов произошел 20 мая при проведении маневровых работ на 11-м подъездном пути не общего пользования станции Тында.

«Опрокидывания вагонов не случилось», — отметили в управлении.

Там уточнили, что проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал. Размер ущерба устанавливают, добавили в СК.

Следователи выясняют все обстоятельства и причины случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в ведомстве.

В январе этого года 20 вагонов с углем сошли с рельсов и опрокинулись в Хабаровском крае. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее в Ульяновской области пассажирский поезд сошел с рельсов.