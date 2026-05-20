Семья участника СВО лишилась дома через неделю после его похорон

В Свердловской области сгорел дом, где жила вдова участника СВО с тремя детьми
Telegram-канал «Актуальный Шауракс»

В Свердловской области многодетная семья участника специальной военной операции (СВО) лишилась дома через неделю после его похорон. О случившемся рассказал временно исполняющий обязанности главы Березовского городского округа Владимир Шауракс в Telegram-канале.

Жена участника СВО вместе с двумя сыновьями 12 и 19 лет, а также двухлетней дочерью проживали в поселке Монетный. 19 мая в их доме произошел пожар, который уничтожил вещи и частично документы.

По словам главы округа, ситуация осложняется тем, что буквально неделю назад женщина похоронила мужа, которого не стало в ходе выполнения задач в зоне СВО. Шауракс подчеркнул, что не может бросить семью наедине с горем. Он дал поручение своему заместителю по социальным вопросам Артуру Садрееву взять ситуацию на полное сопровождение. Чиновник пообещал оказать необходимую поддержку, в том числе с документами, и рассмотреть вопрос о предоставлении жилья из маневренного фонда.

До этого участник СВО из Якутии после возвращения с фронта потерял все имущество при пожаре. Возгорание в квартире, предположительно, произошло из-за старого обогревателя. Огонь уничтожил имущество и документы бойца. Уполномоченный по правам человека в Якутии Сардана Гурьева пообещала оказать ветерану всестороннюю поддержку.

Ранее полицейские взяли штурмом дом ветерана СВО и избили его, перепутав с преступником.

 
