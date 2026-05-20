В Новосибирской области мужчина укусил полицейского за ногу и попал под суд

В Новосибирской области мужчина напал на полицейского при оформлении протокола, сообщает пресс-служба Барабинского районного суда.

По версии следствия, 29 марта местного жителя Евгения М., находящегося за рулем автомобиля, остановили сотрудники ДПС по подозрению в нарушении правил дорожного движения. Водитель при этом был в состоянии алкогольного опьянения.

Когда его пригласили в служебный автомобиль для освидетельствования, мужчина стал вести себя неадекватно. Он нецензурно выражался, препятствовал оформлению документов и пытался без разрешения покинуть салон.

Тогда его заковали в наручники, после чего мужчина укусил одного из полицейских в область правого бедра, причинив ему физическую боль. В результате сотрудник МВД получил ссадину на фоне кровоподтека.

Теперь сибиряк должен ответить в суде за применение насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

