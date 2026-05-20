Врач раскрыл россиянам причины резких перепадов настроения

Перепады настроения нельзя игнорировать – это серьезный симптом проблемного состояния. Он может говорить как об истощении, так и о развитии заболевания – такого, как СДВГ или ПРЛ, объяснил в беседе с RT психиатр Евгений Кульгавчук.

Первое, что следует исключить – это вероятность истощения ресурсов, отметил врач.

«Представьте ведро. Если вы постоянно черпаете из него воду (стресс, недосып, многозадачность), а доливаете редко (отдых, радость), то сначала насос будет хватать воздух – это и есть перепады от бодрости к апатии, — пояснил он на примере. – Это не болезнь, а крик о помощи нейромедиаторов (дофамина, серотонина)».

Что касается других причин, то перепады настроения могут быть симптомом пограничного расстройства личности, СДВГ, биполярного расстройства личности, перечислил психиатр. Кроме того, это наблюдается при физических болезнях – например, проблемах с щитовидкой или при ПМС.

Среди других факторов «раскачки» настроения Кульгавчук выделил дофаминовые ямы , в которые человек может упасть, к примеру, после длительного просмотра коротких видео, а также с учетом недосыпа и подавленной агрессии.

Если внешних причин нет, а человек замечает у себя перепады настроения с фазами более четырех дней, дереализацию, мысли о нежелании жить, потерю критики в периоды подъема – все это говорит о необходимости обратиться к врачу, подчеркнул специалист. Нормой является, если перепады настроения имеют триггеры – в этом случае это признак высокой чувствительности и темперамента, к которому можно привыкнуть.

Чтобы помочь себе преодолевать такое состояние, можно вести личный дневник с перечислением проживаемых кризисных моментов, прописыванием эмоций, считает врач. Также он посоветовал устраивать себе сенсорную перегрузку – погружать лицо в воду на 10–15 секунд, а также не забывать о цифровой гигиене – важно отказываться от гаджетов в течение часа после пробуждения.

