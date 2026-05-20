Врач объяснил, как понять, к кому идти — к психологу, психиатру или психотерапевту

Многие годами откладывают визит к специалисту только потому, что путаются в названиях и не понимают, к кому записаться: психологу, психиатру или психотерапевту. От выбора специалиста зависит не только способ помощи, но и результат, рассказал «Газете.Ru» Александр Кудряшов, врач-психотерапевт Центра Ментального Здоровья высшей категории.

Психиатр — это врач с медицинским образованием, который после вуза проходит подготовку по психиатрии и занимается психическими расстройствами, связанными с биологическими процессами в мозге. Он ставит диагноз и назначает лечение при состояниях, которые выходят за рамки обычных жизненных переживаний: тяжелой депрессии, биполярном расстройстве, шизофрении, выраженной тревоге и навязчивостях, нарушениях мышления.

«Основной инструмент психиатра — медикаменты: он может назначить антидепрессанты, антипсихотики, транквилизаторы и направить на дополнительные обследования. Во многих случаях именно с психиатра начинается путь пациента: специалист оценивает, есть ли клиническое расстройство и нужна ли лекарственная поддержка», — объяснил он.

Чаще всего психотерапевт — это психиатр с дополнительной специализацией по психотерапии. Он может и назначать лекарства, и выстраивать с пациентом длительную работу через разговор и специальные методики.

В поле его внимания — не только симптомы, но и внутренние механизмы: мысли, эмоции, привычные модели поведения, травматический опыт, отношения с другими людьми. Психотерапевт работает в разных подходах: когнитивно-поведенческом, психодинамическом, гештальт-подходе, экзистенциальной и телесно-ориентированной терапии и других — выбор зависит от проблемы и подготовки специалиста. Возможны индивидуальные, семейные и групповые встречи.

«К психотерапевту обращаются, когда одних лекарств недостаточно или когда медикаменты не нужны, а проработка проблемы необходима. Это тревожно-депрессивные и психосоматические расстройства, последствия травмы, хронический стресс, сложности в отношениях и жизненные кризисы», — добавил он.

Психолог — не врач. Он получает специальное образование (общая, клиническая, социальная психология и др.) и работает с психологическими трудностями без клинических диагнозов. Его задача — помочь разобраться в жизненных обстоятельствах, а не лечить заболевание.

«К психологу приходят, когда нужна поддержка и прояснение ситуации: при стрессе, неуверенности, проблемах в общении, выборе профессии, адаптации к изменениям. Психолог проводит диагностику (тесты способностей, личности, эмоционального состояния). Отдельно выделяют клинических психологов: они могут использовать психотерапевтические методы после дополнительного обучения, но не вправе назначать лекарства», — рассказал врач.

При резких перепадах настроения, выраженных нарушениях сна, навязчивых мыслях, ощущении потери контроля, суицидальных настроениях и самоповреждающем поведении врачи советуют сначала обратиться к психиатру. Он оценит состояние и решит, нужно ли медикаментозное лечение.

«Если человек переживает длительный внутренний конфликт, сильную тревогу и стресс, последствия травматических событий, проблемы в отношениях, чаще всего подходит психотерапевт. В ситуациях повседневных трудностей и запроса «понять себя» бывает достаточно работы с психологом», — отметил он.

Разделение между специалистами не абсолютно: нередко помощь требует участия сразу нескольких. Но понимание базовой разницы помогает быстрее попасть к тому, кто действительно сможет помочь.

