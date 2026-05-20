В Костроме мужчина ворвался к пенсионерке и избил ее ради 500 рублей

Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В Костроме мужчина напал на на 72-летнюю пенсионерку ради 500 рублей, сообщает УМВД по Костромской области.

Разбойное нападение произошло 17 мая в микрорайоне Паново. По данным полиции, неизвестный ворвался в квартиру женщины, несколько раз ударил ее и потребовал деньги. Испугавшись, хозяйка отдала 500 рублей, которые были у нее в кошельке, после чего злоумышленник сорвал с нее ювелирные украшения и скрылся.

Пенсионерка сама открыла дверь незнакомцу, поверив, что перед ней приятель ее сына. Однако вместо разговора мужчина сразу напал на нее. В ходе розыска полицейские установили личность подозреваемого, им оказался 50-летний местный житель, ранее неоднократно судимый. Его задержали, а потерпевшая уверенно опознала нападавшего.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о грабеже с незаконным проникновением в жилище. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Ранее трое в масках напали на женщину на детской площадке в Петербурге.

 
