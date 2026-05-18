Трое в масках напали на женщину на детской площадке в Петербурге

В Выборгском районе Петербурга полицейские задержали троих молодых людей, которые в масках напали на женщину на детской площадке в поселке Парголово. Об этом сообщает УМВД региона.

В полицию о произошедшем сообщили очевидцы, трое неизвестных в масках отобрали сумку и мобильный телефон у нетрезвой 36-летней местной жительницы и скрылись. Ущерб потерпевшая оценила в 20 тысяч рублей.

Нападавших задержали спустя несколько дней, ими оказались трое приятелей в возрасте от 18 до 19 лет. Возбуждено уголовное дело о грабеже, злоумышленникам может грозить до семи лет лишения свободы.

