В российском городе отменили уроки в школах из-за налетов беспилотников

Мэр Миненков: занятия в школах Невинномысска отменены из-за атаки БПЛА
Занятия в школах Невинномысска в Ставропольском крае отменены из-за продолжающегося отражения налетов беспилотных летательных аппаратов, направленных на промозону города. Об этом заявил глава города Михаил Миненков.

«Враг на 7:00 [мск] атакует, идет противовоздушный бой! Ждем команды! В школу не идем», — написал он.

Мэр призвал жителей города оставаться дома, а также не подходить к окнам.

Губернатор региона Владимир Владимиров сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки налетов на промзону Невинномысска. Режим беспилотной опасности продолжает действовать на всей территории края.

20 мая школьников Кстовского района Нижнего Новгорода перевели на дистанционное обучение в связи с повышенной угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщил мэр города Юрий Шалабаев. Кроме того, глава Нижнего Новгорода попросил родителей по возможности не отправлять детей в детские сады.

Ранее Зеленский пообещал увеличить количество дальнобойных ударов по России.

 
