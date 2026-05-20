HR-эксперт объяснила, почему работодатели массово отказываются удаленки

Работодатели в России начали массово отказываться от удаленного формата работы. Одной из главных причин такого решения является производительность компании в кризис, на которую влияют отсутствие коммуникации между сотрудниками и ряд других факторов. Об этом радио Sputnik сообщила независимый HR-эксперт, председатель комитета по развитию женского предпринимательства Московского городского отделения «Опора России».

По мнению специалиста, первопричиной отказа от удаленной работы является отсутствие коммуникации внутри коллектива.

«Находясь все-таки в офисе, люди находятся в одной инфраструктуре, они видят друг друга, им проще подойти и спросить, например, в чем проблема помочь и решить какую-то ситуацию, нежели опять в мессенджерах, на созвонах. Коллега может быть занят, не у всех работает хорошо мессенджер, не все быстро отвечают. Здесь есть такие вот сбои коммуникативного уровня. Ну и замедленное принятия решений тоже тормозит общую цепочку процесса», — объяснила она.

Эксперт добавила, что немаловажную роль также играют экономические факторы. Высокая ключевая ставка и стагнация в некоторых отраслях вынуждает компании искать способы оптимизации и повышения эффективности. Некоторые организации начинают организовывать утренние совещания, в ходе которых ставятся задачи на день. Таким образом руководителям проще отследить, на месте ли сотрудник и как он справляется с рабочими задачами.

Специалист добавила, что гибридный и удаленный форматы работы становятся хорошим бонусом только для тех сотрудников, которые хорошо выполняют свои задачи.

Ранее HR-эксперт назвал главные признаки, указывающие на то, что вас пытаются «тихо» уволить.

 
