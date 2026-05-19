HR-эксперт назвал главные признаки, указывающие на то, что вас пытаются «тихо» уволить

«Тихое» увольнение часто принято связывать с поведением сотрудника, который не готов брать на себя дополнительные обязанности, но при этом продолжает создавать видимость работы и получает заработную плату. Но есть и другая интерпретация этого определения — когда сотрудника методично превращают в человека, которому самому захочется уйти. Это называется конструктивное увольнение — и оно встречается куда чаще, чем принято признавать, рассказал «Газете.Ru» исполнительный директор Ventra Александр Черников.

Первый признак, что вас пытаются выдавить, — это сужение зоны влияния. Вас перестают звать на совещания, где раньше ваше мнение было обязательным. Задачи мельчают или исчезают совсем. Решения, которые раньше проходили через вас, теперь принимаются без вашего участия. Таким образом, рабочая жизнь как бы проходит стороной.

Второй признак — изоляция. Руководитель перестает отвечать на сообщения в разумные сроки. Это сказывается и на коллегах: они чувствуют сигнал сверху и начинают держать дистанцию. Вас не включают в новые проекты, ссылаясь на перегруженность или реструктуризацию.

Третий — смена контекста. Вас могут перевести в команду с тяжелым климатом, под руководством конфликтного менеджера. Либо перевести вас на позицию, которая формально совпадает с вашей, но по сути является понижением. Это подается работодателем как производственная необходимость: дескать, ваш опыт нужен другой команде для другого проекта.

«Важно: один из этих признаков — еще не приговор. Но если сочетаются два и более — это уже не случайность, а явный знак, что от вас хотят избавиться», — объяснил эксперт.

Сначала проверьте гипотезу, назначьте прямой разговор с руководителем. Не нужно обвинять его — задавайте вопросы: «Как вы оцениваете мою работу за последние месяцы? Есть ли у вас ожидания, которые я не оправдываю?» Ответ — или его отсутствие — скажет многое.

«Первый вариант: если ответа нет совсем, руководитель уходит от темы или говорит, что все в порядке. В этом случае имеет смысл задать уточняющие вопросы: «По каким причинам меня предложили перевести на другую роль?», «В последнее время меня все чаще приглашают на общие встречи, с чем это связано?» Если и эти вопросы не дадут вам полный ответ, то можно обратиться к директору по персоналу, HR бизнес-партнеру, чтобы открыто с ними все проговорить. Но здесь нужно иметь в виду: не проходят ли при этом в компании изменения, нет ли реструктуризации, не находится ли компания в кризисе», — поделился специалист.

Второй вариант: если руководитель высказывает свои замечания по выполненной работе, то нужно очень трезво оценить свои результаты. Для этого перед встречей с руководителем нужно подготовить промежуточные результаты своей работы, которые должны быть оцифрованы. Не просто «увеличил объем продаж», а «за 3 месяца продажи повысили на 10% , что в чистых деньгах составляет 100 тыс. рублей, при этом затраты удалось уменьшить на 3% и теперь они составляют 15 руб.». В случае если что-то не выполнено, то должен быть план по достижению целей. В этой ситуации важно, чтобы в компании была внедрена практика постановки конкретных задач на период (квартал, год) для своих сотрудников. Если таких целей нет, то и обвинения руководителя о том, что работа выполнена недостаточно хорошо, не имеют под собой никаких оснований.

«Если решаете остаться, то фиксируйте все письменно. Договоренности, задачи, обратная связь — в почту или мессенджер. Это и защита, и инструмент для предметного разговора с руководителем или HR-менеджером. Станьте более видимым: берите инициативу, активнее участвуйте в проектах, делитесь экспертизой, не выпадайте из внутренних коммуникаций. Если у вас есть HR-партнер, параллельно поговорите с ним — не с жалобой, а в диалоге о своих перспективах в компании», — посоветовал Черников.

Если решаете уйти, то не хлопайте дверью в состоянии аффекта. Дайте себе две-три недели на трезвую оценку рынка, начните искать работу. В идеальной ситуации лучше уходить с оффером на руках — это и переговорная позиция, и психологическая защита. Увольнение по собственному желанию в момент давления — именно то, чего от вас ждут. Не торопитесь принимать эти правила игры.

«Важно помнить, что ТК РФ встает на сторону работника, и просто так вас уволить никто не может. Вы имеете право не подписывать документы, вести аудиозапись всех переговоров, привлекать юриста по необходимости. Тут важно не перегнуть палку, ведь на рынке есть практика сбора рекомендаций с последних мест работы, и если вы покидали компанию со скандалом, то есть шансы, что вас не возьмут на новое место работы. Если сложности при уходе были, и вам пришлось обращаться к юристам, то мы советуем открыто об этом сказать потенциальному работодателю, объяснив ситуацию», — поделился эксперт.

Мягкое выдавливание — управленческий инструмент, который используют, когда прямое увольнение неудобно или дорого. Его признаки: исчезающие задачи, информационная изоляция, перевод в некомфортные условия. Ваш ответ — не паника, а наблюдение и подробная подработка к любому сценарию. Человек, который понимает, что происходит, всегда в более сильной позиции — даже если ваша компания думает иначе, резюмировал он.

