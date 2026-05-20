Нарколог рассказала, как определить у себя алкоголизм

Врач Перминова: желание пить в одиночку без повода говорит об алкоголизме

Психиатр-нарколог Юлия Перминова из Тулы рассказала РИА Новости, что желание выпит в одиночку без повода говорит об алкоголизме.

По ее словам, некоторые признаки развития алкоголизма может выявить только специалист, другие же доступны для выявления путем самоанализа. К примеру, желание выпить в одиночку без повода является «тревожным звоночком».

«Вы стали выпивать чаще, например, раз в неделю вместо прежнего раза в месяц, успешно стали находить новые поводы выпить — какие не использовали раньше. Стало улучшаться настроение при мысли о предстоящей «выпивке». Стало появляться желание «догоняться», то есть выпивать во время и после мероприятия», --поделилась специалист.

Она добавила, что другими симптомами развития зависимости являются изменение эмоциональной реакции на алкоголь, появление мелких травм, утеря документов или вещей, дезориентация во времени и в пространстве в состоянии алкогольного опьянения.

При появлении трех и более симптомов стоит обратиться к специалисту.

15 мая старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов сообщал, что бытовой алкоголизм развивается уже через год регулярного употребления малых доз спиртного.

По словам специалиста, на этой стадии у человека еще отсутствуют выраженные психологическая и физическая зависимости, однако вред здоровью уже наносится.

