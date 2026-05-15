Врач назвал срок формирования бытового алкоголизма

Врач Умнов: бытовой алкоголизм развивается при малых дозах спиртного через год

Бытовой алкоголизм развивается уже через год регулярного употребления малых доз спиртного. Об этом заявил в беседе с «Лентой.ру» старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

По словам специалиста, на этой стадии у человека еще отсутствуют выраженные психологическая и физическая зависимости, однако вред здоровью уже наносится.

«Человек знает меру, употребляет по чуть-чуть ежедневно и по праздникам, выпивая не более одного литра крепкого алкоголя в месяц. При этом внешне он почти не отличается от непьющего человека», — сказал врач.

Умнов отметил, что даже небольшие, но регулярные дозы спиртного постепенно приводят к износу внутренних органов. Кроме того, с течением времени возрастает риск перехода бытового алкоголизма в полноценную алкогольную зависимость, предупредил он.

До этого самый низкий уровень потребления алкоголя в России зафиксировали в регионах Северного Кавказа, а также в Ставропольском крае, Туве и Москве. Самыми пьющими субъектами РФ стали Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область и Чукотка.

Средний показатель потребления алкоголя по России в 2025 году составил 8,06 литра чистого спирта на человека, что на 24% ниже уровня десятилетней давности.

