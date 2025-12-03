Россиянам посоветовали простые техники, чтобы справиться с тревогой

Согласно исследованиям, каждый второй россиянин страдает от тревоги, а 61% тревожится из-за ситуации в стране и мире. Но внешние события — не причина, а лишь усилитель внутреннего состояния.

Анна Саркисян, психолог и коуч ICF, рассказала «Газете.Ru», как не реагировать на новости и стать источником спокойствия для самого себя.

Большинство из нас борется с тревогой проверенными способами: старается высыпаться, встречается с друзьями или смотрит сериалы. Эти методы действительно помогают отвлечься и немного прийти в себя, но действуют недолго.

«Проблема в том, что так мы лишь временно заглушаем тревогу, но не убираем ее причину. Тревога возвращается снова и снова, потому что мы остаемся в позиции «реактора» — то есть просто отвечаем на внешние события, вместо того чтобы формировать свое состояние самим. Замечали, что разные люди по-разному реагируют на одни и те же новости? Кто-то пропускает их мимо ушей, а другого они выбивают из колеи надолго. Все дело в том, что внешние события лишь «цепляются» за то, что уже есть внутри нас», — объяснила она.

Настоящее спокойствие приходит, когда вы перестаете быть «реактором» и становитесь «источником». Перестаньте просто отвечать на внешние события и начните создавать свое внутреннее состояние сами.

«Попробуйте посмотреть на мир как на зеркало: он отражает то, что происходит у вас внутри. Возьмите ответственность за свои реакции — это и есть ключ к управлению своей жизнью», — сказала эксперт.

Простой вопрос, который поможет вам проверить себя в любой момент: «Я сейчас реагирую на мир или мир реагирует на меня?» Задавайте его себе почаще, особенно когда чувствуете, что тревога накатывает.

«Этот подход помогает понять: внешние события — не причина вашего состояния, а лишь кнопка, которая запускает то, что уже сидит внутри. Как только вы это осознаете, вы сможете не просто гасить симптомы, а по-настоящему менять свое состояние», — посоветовала психолог.

Когда чувствуете, что тревога накатывает, попробуйте технику «трех точек».

«Выберите три точки на теле — например, колени и ладони. Сосредоточьтесь сначала на одной, потом добавьте вторую, затем третью. Удерживайте внимание на всех трех одновременно, но без напряжения. Это помогает «перезагрузить» мозг и выйти из потока тревожных мыслей», — рассказала Саркисян.

Дыхание — ваш главный союзник в борьбе со стрессом. Есть две простые схемы.

«Чтобы успокоиться: вдох на четыре счета, задержка на четыре, выдох на восемь. Чтобы взбодриться: вдох на четыре счета, задержка на семь, выдох на восемь. Главное — делать длинные выдохи. Это как сигнал для организма: «Опасности нет, можно расслабиться». Эти техники не требуют специальной подготовки — используйте их в любой стрессовой ситуации», — посоветовала она.

Важный шаг в работе с тревогой — научиться понимать, какие ваши реакции действительно ваши, а какие навязаны извне.

«Простой способ проверить это — задать себе вопрос, когда вы чувствуете беспокойство, например, из-за новостей: «Я сейчас реагирую на реальную угрозу для себя или просто поддался общему настроению и страху неопределенности?» Этот вопрос помогает отделить настоящие поводы для беспокойства от тех, что возникают просто «на автомате». Как только вы поймете разницу, управлять своим состоянием станет гораздо проще. Не пытайтесь бороться с каждой тревогой в отдельности. Меняйте источник — свое внутреннее состояние. И тогда даже в неспокойном мире вы сможете сохранять свое спокойствие», — резюмировала она.

