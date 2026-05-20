Врач назвала способы, которые помогут снизить риск опасного загустения крови

Потребление не менее литра воды в сутки поможет снизить риск развития синдрома повышенной вязкости крови, который грозит инфарктом или инсультом. Об этом в беседе с aif.ru рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, пить нужно не кофе и соки, а именно чистую воду, которая поможет справиться с обезвоживанием. Кроме того, важно больше двигаться в течение дня.

«Если работа сидячая, то нужно делать перерыв каждый час и пять минут активно ходить, приседать, делать какие-то легкие упражнения. Очень желательно выходить на улицу для прогулки», — пояснила Чернышова.

Еще одно правило, которое предотвратит развитие недуга, — отказ от алкоголя и курение, а также минимизирование кофе до двух чашек в день. Врач пояснила, что алкоголь и кофе сильно обезвоживают организм, а курение — плохо сказывается на капиллярном кровотоке.

Кардиолог Иван Ефремкин до этого рассказал о признаках, которые могут указывать на опасное сгущение крови, ведущее к тромбозу. По словам специалиста, обратить внимание стоит на односторонний отек и боль в икроножной мышце — такие симптомы характерны для тромбоза глубоких вен, при котором сгустки крови образуются в крупных сосудах конечностей, чаще всего ног. Если кожа на ногах становится синеватой, это сигнализирует о серьезном нарушении кровотока, предупредил Ефремкин.

