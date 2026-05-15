Россиянам объяснили, как распознать мошенников в домовом чате

Мошенники начали обманывать россиян с помощью общедомовых чатов. Злоумышленники могут притворяться председателями ТСЖ, сотрудниками УК и сотрудниками госорганов. Однако никто из них не имеет права просить жильцом продиктовать код из СМС. Об этом kp.ru рассказал киберэксперт, член Ассоциации руководителей служб информационной безопасности Александр Токаренко.

По словам специалиста, любые сообщения, в которых написано слово «срочно» или «немедленно», в большинстве случаев являются мошенничеством. Обманщики создают искусственный цейтнот, который не дает жертве время на то, чтобы проанализировать происходящее.

Эксперт добавил, что также следует игнорировать любые QR-коды, указанные в объявлениях.

«Такой QR-код — это та же самая ссылка на мошеннический сайт, только распечатанная на бумаге. Особенно опасны наклейки «Новый чат жильцов». Даже если настоящие соседи создали чат и расклеили объявления, мошенники легко могут наклеить свой стикер поверх настоящего», — предупредил он.

Ведущий эксперт по информационной безопасности MWS Cloud Илона Кокова до этого предупреждала, что мошенники начали использовать флешки и другие накопители в своих преступных схемах. По ее словам, аферисты намеренно разбрасывают такие устройства с вредоносным ПО возле офисов, в лифтах и на парковках бизнес-центров. Таким образом они надеются взломать рабочие компьютеры и попасть в инфраструктуру бизнеса.

