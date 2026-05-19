Россиянка ударила избранника кулаком в глаз за жестокость к ее питомцу и попала под статью

Ivanova Ksenia/Shutterstock/FOTODOM

В Воронеже 45-летняя женщина ударила своего избранника кулаком в глаз и попала под статью. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел еще 1 января 2024 года на улице Пятигорской, однако к правоохранителям пострадавший обратился лишь недавно. Пара выпивала за праздничным столом и внезапно женщине не понравилось, как возлюбленный дрессирует ее пса — между ними вспыхнула ссора, которая переросла в рукоприкладство. Пьяная женщина ударила своего спутника кулаком в глаз.

Поначалу пострадавший скрыл ее причастность к травме. Однако через год, уже после разрыва отношений, он все-таки пошел в полицию. Судмедэкспертиза подтвердила тяжкий вред здоровью. В отделе полиции горожанка признала вину. Возбуждено уголовное дело, фигурантке грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее муж ударил россиянку ножом в шею за шутку об измене.

 
