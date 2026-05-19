Собянин назвал системной поддержку Москвой участников СВО и их семей

Сергей Собянин рассказал о помощи в восстановлении Донецка и Луганска

Москва системно поддерживает участников специальной военной операции. Об этом на пленарном заседании регионального отчетно-программного форума партии «Единая Россия» «Есть результат!» сообщил член бюро высшего совета партии, мэр Москвы Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что столица оказывает поддержку не только бойцам на линии боевого соприкосновения, но и их родным.

«Помимо того, что мы поддерживаем наших ребят, которые воюют на специальной военной операции, на линии боевого соприкосновения, мы, конечно, поддерживаем их семьи: их матерей, жен, детей и будем это делать и впредь. Ребята должны чувствовать нашу поддержку», — сказал Собянин.

Мэр добавил, что на СВО отправились больше 100 тыс. москвичей.

Кроме того, на мероприятии градоначальник отметил, что Москва помогла Донецку и Луганску отремонтировать тысячи зданий, построить и реконструировать миллионы квадратных метров дорог.

По его словам, с начала СВО столица и ее города-побратимы Донецк и Луганск реализуют программу действенной поддержки этих центров Донбасса.

«За эти годы мы построили и реконструировали миллионы квадратных метров дорог, тысячи зданий отремонтировали, реконструировали объекты соцкультуры, детские сады, школы, парки и так далее», — сказал мэр.

Сергей Собянин подчеркнул, что все меры, который были воплощены в жизнь, помогли вернуть в Донецк и Луганск нормальную жизнь.