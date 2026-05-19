Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против ИранаЧП с катером на Байкале
Общество

Собянин назвал системной поддержку Москвой участников СВО и их семей

Сергей Собянин рассказал о помощи в восстановлении Донецка и Луганска
Максим Мишин/Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Москва системно поддерживает участников специальной военной операции. Об этом на пленарном заседании регионального отчетно-программного форума партии «Единая Россия» «Есть результат!» сообщил член бюро высшего совета партии, мэр Москвы Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что столица оказывает поддержку не только бойцам на линии боевого соприкосновения, но и их родным.

«Помимо того, что мы поддерживаем наших ребят, которые воюют на специальной военной операции, на линии боевого соприкосновения, мы, конечно, поддерживаем их семьи: их матерей, жен, детей и будем это делать и впредь. Ребята должны чувствовать нашу поддержку», — сказал Собянин.

Мэр добавил, что на СВО отправились больше 100 тыс. москвичей.

Кроме того, на мероприятии градоначальник отметил, что Москва помогла Донецку и Луганску отремонтировать тысячи зданий, построить и реконструировать миллионы квадратных метров дорог.

По его словам, с начала СВО столица и ее города-побратимы Донецк и Луганск реализуют программу действенной поддержки этих центров Донбасса.

«За эти годы мы построили и реконструировали миллионы квадратных метров дорог, тысячи зданий отремонтировали, реконструировали объекты соцкультуры, детские сады, школы, парки и так далее», — сказал мэр.

Сергей Собянин подчеркнул, что все меры, который были воплощены в жизнь, помогли вернуть в Донецк и Луганск нормальную жизнь.

 
Теперь вы знаете
Как поделить ипотечную квартиру при разводе и не платить лишнего? Инструкция от юристов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!