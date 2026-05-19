Депутат Михаил Романов поздравил Александра Беглова с 70-летием

Депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Михаил Романов поздравил губернатора Александра Беглова с 70-летием. Поздравление он опубликовал в своем Telegram-канале.

Член фракции «Единая Россия» отметил энергичный волевой и демократичный стиль управления Беглова. По его мнению, этот стиль соответствует высокому уровню Петербурга как второй столицы России.

«Мудрость и профессионализм Александра Беглова эффективно служат Санкт-Петербургу, дают городу на Неве импульс для укрепления благополучия, дальнейшего процветания, устойчивого развития», — отметил Романов.

Депутат выделил масштабное строительство новых школ и детских садов. По его словам, в городе обновили транспортную систему, реализовали инфраструктурные мегапроекты, а также провели сбалансированную и щедрую социальную политику.

Парламентарий подчеркнул, что эти меры сделали Петербург под руководством Беглова комфортным современным мегаполисом.

Также Романов отметил успешное развитие Петербурга по многим направлениям. По его словам, город исполняет федеральные функции.

Депутат уточнил, что Петербург вырос как транспортный хаб, удерживает лидерские позиции в промышленности, науке и образовании. Также, по его мнению, город сохранил статус культурной столицы России и славу одного из самых красивых городов мира.

Парламентарий обратил внимание на решение многих проблем городского хозяйства. Он считает, что скопившиеся за прошлые годы вопросы получили решение именно в период губернаторства Беглова.