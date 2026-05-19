Немецкая овчарка набросилась на пенсионерку и искусала ее в Подмосковье

В Подмосковье 86-летняя женщина оказалась в больнице после того, как ее искусала собака. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Инцидент произошел 6 мая на территории садового товарищества в городе Электроугли. Немецкая овчарка набросилась на пожилую женщину прямо на улице и искусала ее, пенсионерка получила тяжелые травмы руки.

Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 118 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

По словам соседей, это далеко не первый случай. Агрессивное животное терроризирует округу уже год и за это время оно совершило уже шесть нападений. Сейчас правоохранители устанавливают владельца овчарки. Назначены допросы, выясняются обстоятельства произошедшего.

