В Госдуме предложили создать на «Госуслугах» сервис для толкования новых законов

Создать на портале «Госуслуги» систему оповещения и разъяснения новых законов для граждан предложили депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым. Об этом сообщает РИА Новости, в распоряжении которого имеется копия обращения авторов инициативы на имя главы Минцифры Максута Шадаева.

Депутаты предлагают сделать отдельный цифровой механизм, который не будет заменять официальную публикацию правовых актов, но поможет пользователю своевременно узнавать о наиболее значимых изменениях в законодательстве и понимать их практический смысл. Предполагается, что каждый желающий пользователь портала сможет настроить уведомления по интересующим его темам и актуальным жизненным ситуациям: семья и дети, пенсии, налоги, ЖКХ, транспорт, учеба, медицинские услуги, трудоустройство, бизнес, воинская обязанность и другие.

По мнению инициаторов создания сервиса, он повысит правовую грамотность населения, сократит число случаев, когда люди пропускают сроки получения льгот или узнают о новых обязанностях постфактум, упростит взаимодействие россиян с госорганами и укрепит их доверие к цифровым государственным услугам.

Ранее в Госдуме предложили создать на «Госуслугах» сервис для жалоб на шумных соседей.