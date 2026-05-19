«Чистая Арктика» впервые отправится в экспедицию на Шпицберген

В июне волонтеры экологического проекта «Чистая Арктика» отправится в экспедицию на Шпицберген, где начнут очистку архипелага, сообщили организаторы.

Участников экспедиции в поселок Баренцбург доставит научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов».

«Экспедиция на Шпицберген открывает новый этап в развитии экологического добровольчества и укреплении российского присутствия в регионе. До этого момента деятельность наших волонтеров ограничивалась материковой частью и островами Российской Арктики», — сообщил руководитель общественного экологического проекта «Чистая Арктика» Андрей Нагибин.

Волонтеры будут заниматься благоустройством российских поселков на Шпицбергене – очищать Баренцбург и Пирамиду. Также планируются работы в портовых зонах, в Старом городе, на береговых линиях и, если позволит погода, в окрестностях поселков Колсбей и Грумант.

Все собранные отходы, в основном металлические, будут доставлены в Мурманск, где их реализуют на рынке для последующей утилизации. Часть из них будут поставлены перерабатывающим предприятиям, которые находятся на территории Норвегии, чтобы сократить логистику.

Ранее в Баренцбурге, Шпицберген, была запущена самая северная радиостанция в мире на русском языке.

 
